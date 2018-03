Øyenvitne: Folk tok fyr da raketter traff marked i Øst-Ghouta

utenriks

Folk nøt rolige morgentimer og forlot tilfluktsstedene for å gå ut i gatene. Men like etterpå ble et marked truffet av fire raketter fra flere fly, forteller den regimekritiske aktivisten Abu Ahed til det tyske nyhetsbyrået DPA.

– Vi kunne se flammer over hele markedet og folk som tok fyr mens de løp og skrek, sier han.

Ahed oppgir at 50 personer ble drept og at ti av dem var utbrent til det ugjenkjennelige.

Ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble minst 57 sivile drept og rundt 100 såret i angrepene. Russiske fly utførte dem, ifølge SOHR, som får sin informasjon fra et kildenettverk på bakken i Syria.

Angrepet fredag morgen var rettet mot områdene Sabqa og Kafr Batna i den sørlige delen av den opprørskontrollerte enklaven Øst-Ghouta utenfor Syrias hovedstad Damaskus.

Slår tilbake

Fredag formiddag opplyste SOHR at opprørere i Øst-Ghouta har gjenerobret store deler av området de tapte til syriske regimestyrker i byen Hamouria, som også ligger i den sørlige delen av enklaven, dagen i forveien.

– Opprørere fra Faylaq al-Rahman klarte gjennom natten å skaffe kontroll over mesteparten av områdene de mistet i Hamouria, ved å igangsette et kraftig motangrep mot regimestyrkene, sier Rami Abdulrahman, leder for SOHR, til DPA.

Opprørere fra gruppen har lagt ut bilder på internett som viser områder de har gjenerobret.

Masseflukt

Torsdag kunngjorde syriske myndigheter at regimets styrker hadde tatt kontroll over Hamouria, som er en av flere byer i den opprørskontrollerte enklaven Øst-Ghouta nær Damaskus.

Samme dag forlot rundt 20.000 sivile den samme byen via en humanitær korridor som ble opprettet, til midlertidige sentre i regjeringskontrollerte områder i utkanten av hovedstaden.

Ifølge SOHR klarte minst 500 sivile å flykte fra Hamouria til regjeringskontrollerte områder tidlig fredag morgen.

UNICEF forbereder seg nå på masseflukt fra området.

– Vi har tilrettelagt planer for å kunne håndtere opp mot 50.000 mennesker, uttaler Unicefs talsperson Marixie Mercado.

I løpet av de siste fire månedene har 1.992 mennesker, blant dem 426 barn, blitt drept i angrep i Øst-Ghouta, ifølge SOHR.

