Fire barn og to voksne funnet druknet utenfor gresk øy

Den greske kystvakten har satt i gang en stor lete- og redningsoperasjon i området.

Det antas at de omkomne var passasjerer i en trebåt som sank med anslagsvis 21 personer om bord. Tre av dem, to kvinner og en mann, greide å ta seg til land og varsle myndighetene.

Båten sank like utenfor øya Agathonisi, som ligger sør for Samos. Hvorfor den sank, er ikke klart, heller ikke nøyaktig hvor mange som var om bord. Det antas at det dreier seg om en smuglerbåt med potensielle asylsøkere om bord.

Tre fly og flere båter fra den greske marinen og kystvakten ble satt inn i søket etter de savnede lørdag. Også et fartøy fra EUs grensebyrå Frontex deltok.

