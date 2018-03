Mange titalls tusen på flukt etter etnisk forfølgelse i Kongo

utenriks

Masseflukten kommer etter sammenstøt mellom hemaer og lensduer. Den siste konflikten de to folkeslagene imellom begynte i desember, og situasjonen er desperat i byen Bunia.

Der har 32.000 flyktninger samlet seg, mens sykdommer som malaria og kolera sprer seg.

– Det finnes ikke noen telt, senger eller tepper. Det er ikke noe ly for regnet. Vi har allerede mistet sju mennesker til sult og sykdom, sier Kdpayu Londri, en 26 år gammel mann fra Djugu.

Millioner på flukt

Konflikten han har flyktet fra representerer nok en utfordring for de kongolesiske myndighetene og FNs fredsbevarende styrker. Totalt er 4,25 millioner mennesker på flukt i landet, ifølge Kirkens Nødhjelp.

Samtidig trues rundt 7,7 millioner av sult.

– Volden har økt i Kongo det siste året. Et presidentvalg er nå to år på overtid, og dette fører både til mer uro blant vanlige folk, men også økt aktivitet hos væpnede grupper, skriver kommunikasjonsrådgiver Vegard Tjørhom i en epost til NTB om situasjonen.

Han var i Kongo i forrige uke, og har snakket med menneskene som er på flukt.

– Kongolesiske flyktninger forteller historier man tror bare tilhørte middelalderen. Voldshandlingene som noen av disse gruppene utfører er helt groteske, og bruken av voldtekt som et våpen skaper så mye terror og skade – både på kort og lang sikt, opplyser Tjørhom, for så å understreke at hjelp er nødvendig.

Stor mangel på støtte

Tjørhoms organisasjon er til stede både i Angola og Zambia, og jobber også i det østlige Kongo. Kirkens Nødhjelp beskriver en situasjon der den internasjonale støtten er begrenset, samtidig som de humanitære forholdene er verre enn på lenge.

Det samme gjør FNs høykommissær for flyktninger.

Overfor Reuters oppgir FN-programmet at de bare hadde midler til å støtte flyktninger i Kongo med under en dollar hver i 2017.

– Dessverre opplever landet en såkalt donortrøtthet. Med andre ord er det stor mangel på penger for å møte de behovene som finnes, skriver Vegard Tjørhom i Kirkens Nødhjelp.

