Overveldende seier til Putin

utenriks

– Jeg er på deres lag! sa Putin (65) i en kort tale til titusener av tilhengere etter presidentvalget søndag.

– Vi er et sterkt lag. Millionsterke, forsikret han.

Morgenen etter viste de offisielle resultatene 76,7 prosents oppslutning for presidenten. Stemmer dette, har Putins oppslutning økt betydelig siden 2012, da han fikk under 63 prosent.

Russiske opposisjonelle anklager myndighetene for omfattende valgfusk, og landets viktigste opposisjonspolitiker, Aleksej Navalnyj, fikk ikke delta i valget. Likevel er det få som tviler på at Putin reelt sett er populær.

– Jeg tror populariteten til Putin er reell. Han har en stilling blant mange russere som en landsfader som står over hverdagspolitikken, sa seniorforsker Helge Blakkisrud ved NUPI til NTB før valget.

Selfie-konkurranser

Kanskje er det et skår i gleden for den tidligere KGB-agenten Putin at valgdeltakelsen ifølge de offisielle tallene ikke ble høyere enn 67 prosent.

I forkant av valget håpet myndighetene å få både Putins oppslutning og valgdeltakelsen over 70 prosent.

For å løfte valgdeltakelsen og oppslutningen om presidenten forsøkte myndighetene å skape en feststemning rundt valget. Det er blitt holdt matfestivaler, selfie-konkurranser og forestillinger for barn ved stemmelokalene.

Myndighetene har i tillegg, ifølge valgobservatører og opposisjonelle, jukset. Den uavhengige russiske valgobservatøren Golos opplyser at den har fått meldinger om over 2.500 tilfeller av fusk.

Lover gransking

Golos beskriver tilfeller hvor folk har stemt flere ganger, og valgurner som er blitt fylt med falske stemmesedler. Det er også kommet rapporter om at studenter og arbeidstakere er blitt presset til å stemme.

Russlands valgkommisjon lover at alle meldinger om fusk vil bli gransket. Norges tidligere utenriksminister Jan Petersen leder en gruppe på flere hundre internasjonale OSSE-observatører, men de har så langt ikke kommet med sin vurdering.

Opposisjonspolitiker og korrupsjonsjeger Aleksej Navalnyj ble nektet å stille til presidentvalget på grunn av en betinget dom i en sak han selv mener er politisk motivert.

Han har boikottet valget og dessuten kritisert de sju motkandidatene til Putin for å ikke protestere mot valgfusk og andre uregelmessigheter.

Kommunistkandidaten Pavel Grudinin kom på andre plass i presidentvalget med 11,8 prosent av stemmene. Ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij fikk 6,7 prosent.

– Vanskelig partner

Putin hadde mandag formiddag mottatt få lykkønskninger fra andre statsledere, men Kinas president Xi Jinping var tidlig ute med sin gratulasjon.

Utenriksdepartementet i Oslo har gjort det klart at Norge ikke anerkjenner gjennomføringen av presidentvalget på Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014. Putins valgseier er så langt ikke kommentert av norske myndigheter.

Regjeringen i Tyskland er imidlertid bekymret for at Russland fortsatt vil være en «vanskelig partner».

– Vi forventer konstruktive bidrag fra Russland. Mer enn det som har vært tilfelle den siste tiden, sier utenriksminister Heiko Maas.

Den siste uka har flere vestlige land anklaget Russland for å ha stått bak giftangrepet på den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter i Storbritannia.

Putin har kalt beskyldningene «visvas». Nyhetsbyrået AP skriver at anklagene kan ha vært gunstige for Putin og styrket det russiske inntrykket av at landet utsettes for urettferdig kritikk fra Vesten.

(©NTB)