Russland: Bevis at vi sto bak giftangrepet, eller si unnskyld

– Før eller siden må noen svare for disse ubegrunnede anklagene. Enten gjennom å støtte opp under dem med bevis, eller gjennom å beklage for dem, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Uttalelsen var et svar på spørsmål om hvorvidt det økte spenningsnivået med Vesten hadde gitt Putin et løft i det russiske presidentvalget søndag. Den russiske presidenten fikk 76,6 prosent oppslutning, mer enn han noen gang har fått.

–Jeg vil ikke bruke begrepet «økt spenningsnivå med Vesten». Det er et spørsmål om denne svertekampanjen, som er vanskelig å forklare og vanskelig å forstå motivasjonen for, fra britisk side mot Russland, sier Peskov.

Putin selv avfeide anklagene om at Russland forgiftet eksspionen Sergej Skripal og hans datter som «fullstendig visvas».

Som svar på dette sa Storbritannias utenriksminister Boris Johnson at russernes bortforklaringer «blir stadig mer absurde».

