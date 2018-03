Trump-toll og kryptovaluta på agendaen for G20

utenriks

Verdensøkonomien henter seg sakte, men sikkert inn igjen etter finanskrisen, og Det internasjonale pengefondet (IMF) oppjusterte nylig sin årlige vekstprognose fra 3,7 prosent til 3,9 prosent.

Økt proteksjonisme ble løftet fram av IMF-sjef Christine Lagarde som en av de største truslene mot den økonomiske veksten framover, og store deler av G20-møtet ventes å kretse rundt USAs toll på stål og aluminium, som trer i kraft denne uka.

IMF har også uttrykt bekymring for kryptovaluta og dens desentraliserte og anonyme natur, som kan gjøre den til «potensielt et nytt viktig verktøy for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme». Det er ventet at de 22 finansministrene og 17 sentralbanksjefene på møtet vil ta til orde for strengere overvåking av slik valuta.

Tyskland og Frankrike har i tillegg allerede varslet at de vil diskutere felles vedtak om å stramme inn skattereglene for digitale selskaper som Google og Facebook.

EU-kommisjonen planlegger å innføre skatt på 3 prosent av disse selskapenes inntekter, noe som estimeres å gi EU-landene en total skatteinntekt på over 5 milliarder euro årlig.

– Det internasjonale samfunnet må finne måter å takle utfordringene digitalisering skaper. Å skattlegge den digitale økonomien er en del av det, sa den tyske finansministeren Olaf Scholz før G20-møtet.

