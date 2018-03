Ahed Tamimi må sone åtte måneder i fangenskap

utenriks

17 år gamle Tamimi har sittet i et israelsk militærfengsel siden desember, etter å ha skjelt ut og fiket til en israelsk soldat i hjembyen Nabi Saleh på den okkuperte Vestbredden.

Hendelsen ble filmet og opptaket ble spredt i sosiale medier. Fire dager senere stormet israelske soldater Tamimi-familiens hjem og tok den da 16 år gamle jenta til fange.

Moren Nariman Tamimi ble fengslet da hun noen timer senere besøkte datteren, og begge har siden sittet i varetekt.

Avtale

Tiltalen mot Ahed Tamimi var omfattende og kunne ha resultert i flere års fangenskap. Tenåringen ble blant annet anklaget for ved tre anledninger å ha gått fysisk løs på israelske soldater, for å ha kastet stein mot soldater, for å ha oppmuntret til vold og for å ha hindret israelske okkupasjonsstyrker i å utføre sine oppdrag på Vestbredden.

Tamimis mor Nariman ble tiltalt for å ha oppmuntret til vold ved å filme hendelsen der datteren gikk løs på soldaten, for deretter å legge opptaket ut på Facebook.

Onsdag inngikk Tamimi en avtale med Israels militære påtalemyndighet, der hun sier seg skyldig i deler av tiltalen. Som takk slipper hun med åtte måneder i fangenskap.

En tilsvarende avtale ble inngått for Nariman Tamimi, og ifølge forsvareren Gabi Lasky gikk dommeren i saken onsdag kveld med på begge avtalene. De to vil dermed bli løslatt til sommeren.

Symbol

Ahed Tamimi har helt siden hun var ni år gammel deltatt i ukentlige demonstrasjoner mot den israelske okkupasjonen.

I 2015 skapte hun overskrifter da hun foran kameraene bet en israelsk soldat som hadde lagt broren hennes i bakken under et forsøk på å ta ham til fange.

15. desember i fjor gikk hun med slag og spark løs på to israelske soldater på gårdsplassen til familiens hjem i Nabih Saleh med slag.

Palestinere og deres støttespillere verden over hyller henne som et ikon i kampen mot okkupasjon og undertrykkelse.

Amnesty International har krevd løslatelse, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter og EU.

Barn bak murene

Ifølge den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem delte Tamimi ved utgangen av februar skjebne med 355 andre mindreårige palestinere i israelsk fangenskap.

Ni av dem sonet dommer, mens 257 verken var tiltalt eller hadde fått sin sak prøvd for en domstol.

Palestinere på Vestbredden stilles for militærdomstoler, uansett hvor gamle de er. Israelske bosettere blir til sammenligning stilt for sivile domstoler i Israel.

– Så å si alle som stilles for israelske militærdomstoler, blir funnet skyldige, konstaterer B'Tselem.

Skarp kritikk

Israel har høstet skarp internasjonal kritikk for fengslingen av mindreårige, også fra Norge.

– Et klart brudd på internasjonale konvensjoner, slo daværende utenriksminister Børge Brende (H) fast under et besøk i landet i 2013.

FNs barnefond innhentet i fjor vitneutsagn fra 165 palestinske barn som hadde sittet i israelsk fangenskap. Barna fortalte om mishandling og manglende informasjon om sine rettigheter.

Mange fortalte også om utskjelling og skremmende opplevelser, både under pågripelsen, fangetransporten, avhør og fengsling, går det fram av UNICEF-rapporten.

