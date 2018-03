EU sier ja til Bayers oppkjøp av Monsanto 

utenriks

Den amerikanske landbruksgiganten sa i 2016 ja til Bayers bud på 66 milliarder dollar, tilsvarende 511 milliarder kroner. Men fusjonen må godkjennes av konkurransemyndighetene i flere land.

Onsdag ble det klart at EU-kommisjonen gir grønt lys til gigantoppkjøpet – forutsatt at partene kvitter seg med deler av virksomheten. Bayer har blant annet allerede lovet å selge deler av sin produksjon av frø og plantevernmidler til konkurrenten BASF for nesten 6 milliarder euro.

EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager påpeker at fusjonen mellom Bayer og Monsanto vil skape verdens største aktør innen både frø og ugressmidler. Kravene som EU har stilt, skal bidra til å sikre konkurranse i disse markedene.

Miljøvernere og andre aktivister har vært sterkt kritiske til fusjonen og frykter det sammenslåtte selskapet vil få altfor stor kontroll over frø, såkorn og plantevernmidler.

– Over en million borgere har bedt EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager sanse denne fusjonen fra helvete, heter det i en uttalelse fra miljøorganisasjonen Friends of the Earth Europe.

Også myndighetene i Kina har sagt ja til fusjonen. Men Bayer og Monsanto venter fortsatt på godkjenning fra konkurransemyndighetene i USA.

