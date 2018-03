Minst 16 barn drept i flyangrep i Syria

utenriks

Det eldste av barna var elleve år gammelt, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Angrepet skjedde onsdag i landsbyen Kafr Batikh.

Mustapha al-Haj-Youssef, som leder hjelpeorganisasjonen Hvite hjelmers Idlib-avdeling, sier til DPA at barna var på skolen da det første angrepet fant sted.

– De ble redde og løp for å gjemme seg i en hule i nærheten. Det andre angrepet var et direkte treff mot hulen. Alle barna som var inne i hulen, ble drept, samt en mann og en kvinne, sier han.

SOHR opplyser at det er uklart om angrepet ble utført av det syriske regimets fly eller russiske fly, mens al-Haj-Youssef mener angrep nummer to «trolig var et russisk fly».

– 20 sivile, blant dem 16 barn, ble drept i et luftangrep i Kafr Batikh, opplyste den britiskbaserte eksilgruppen SOHR onsdag ettermiddag.

Angrepet rammet en veisperring like ved en skole. Sperringen var kontrollert av jihadistalliansen Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som kontrollerer store deler av Idlib-provinsen.

Hayat Tahrir al-Sham ble dannet for ett år siden da Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria, gikk sammen med flere andre mindre grupper i provinsen.

