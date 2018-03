Evakueringen av opprørere fra Øst-Ghouta er i gang

utenriks

En av de mest ytterliggående opprørsgruppene i Øst-Ghouta, Ahrar al-Sham, inngikk tidligere i uka en avtale om evakuering fra tettstedet Harasta.

Avtalen ble forhandlet fram med Russland, som er president Bashar al-Assads fremste støttespiller og allierte i krigen.

Ifølge statlig syrisk TV forlot drøyt 1.100 mennesker Harasta om bord i busser torsdag, rundt 230 av dem væpnede opprørere. Til sammen 2.000 mennesker ventes å forlate området, rundt 700 av dem opprørere.

Ahrar al-Shams talsmann Munzer Fares bekrefter at evakueringen er underveis, men sier at det kan ta flere dager før alle er transportert ut.

På frammarsj

Ahrar al-Sham er en av de mindre opprørsgruppene i Øst-Ghouta, men avtalen om evakuering vil trolig legge press på de øvrige opprørsgruppene.

Syriske regjeringsstyrker og deres allierte innledet for en måned siden en massiv offensiv mot enklaven og kontrollerer nå rundt 80 prosent.

Over 1.400 mennesker er ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) drept under offensiven, og 45.000 mennesker er ifølge FN drevet på flukt.

Torsdag ble det ifølge SOHR gjennomført nye flyangrep som kostet 20 sivile livet i Øst-Ghouta.

Tusenvis av opprørere

Den største opprørsgruppen i Øst-Ghouta er Jaish al-Islam, som antas å ha rundt 6.000 væpnede krigere. De kontrollerer nå bare en lomme rundt den største byen Douma nord i enklaven.

Jaish al-Islam ligger i krig med Faylaq al-Rahman, som har rundt 3.000 krigere i Øst-Ghouta og kontrollerer en lomme sør i enklaven.

Tahrir al-Sham, som skal ha tette bånd til al-Qaida, har også et nærvær i Øst-Ghouta, og det samme har Nour al-Din al-Zenki, som tidligere i krigen mistet støtten fra USA etter å ha halshogd en spionanklaget 15-åring for åpent kamera i Aleppo.

