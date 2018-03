Kina vil slå tilbake mot Trumps handelshindringer

utenriks

– Kina vil ikke sitte stille og la landets legitime rettigheter og interesser bli skadet, heter det i en uttalelse fra landets næringsdepartement.

I USA har Det hvite hus varslet at Donald Trump torsdag vil presentere en rekke nye handelssanksjoner rettet mot Kina.

Sanksjonene er reaksjoner på Kinas «tyveri» av blant annet intellektuell eiendom, ifølge Det hvite hus' talsmann Raj Shah. Han har også anklaget Kina for å ha stjålet amerikansk teknologi.

For få uker siden kunngjorde Trump at USA vil innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium. Svaret fra Europa og Kina har vært at de vil innføre en ny toll på amerikanske varer.

USAs nye sentralbanksjef Jerome Powell advarte onsdag om at risikoen for handelskrig er en økende trussel mot amerikansk økonomi.

