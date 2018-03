Wall Street skjelver etter Trumps Kina-toll

utenriks

Straffetollen på til sammen over 50 milliarder dollar, samt Trumps kunngjøring om nye tollsatser på stål og aluminium, har ført til at mange investorer frykter en handelskrig blir resultatet. Det til tross for at Trump tidligere på torsdagen kunngjorde at EU og seks andre land inntil videre blir unntatt fra metalltollen.

Da handelen på New York-børsen stengte torsdag, hadde industriindeksen Dow Jones falt med 2,9 prosent til 23.959,51 poeng.

Den bredere S&P 500-indeksen falt 2,5 prosent til 2.643,70 poeng mens teknologitunge Nasdaq gikk ned 2,4 prosent og endte på 7.166,68 poeng.

