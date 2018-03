utenriks

Byens brannvesen og politi sier det er uklart om noen mennesker er savnet fra brannen fredag morgen.

Ifølge nyhetsbyrået Vietnam News Agency startet brannen i et parkeringsanlegg i kjelleren, og det måtte over 200 brannfolk og mer enn en time til for å få kontroll på flammene.

Bilder på sosiale medier viser sort røyk stige opp fra to av de tre bygningene i leilighetskomplekset som inneholder over 700 leiligheter. Bygningene ble oppført for seks år siden.

