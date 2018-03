Minst tolv drept av bilbombe i Helmand

utenriks

Bilen med sprengladningen eksploderte rett ved inngangen til et stadion i provinshovedstaden Lashkar Gah fredag ettermiddag, opplyser en polititalsmann.

– Eksplosjonen skjedde idet tilskuere var på vei ut etter å ha sett på en brytekamp, sier politimannen.

Ifølge guvernøren i Helmand er mellom ti og 15 mennesker døde, mens nærmere 40 er såret. Tallet på døde kan imidlertid stige fordi tilstanden er kritisk for flere av de sårede.

Bilbombeangrepet skjedde kun to dager etter at over 30 mennesker ble drept i et selvmordsangrep i den afghanske hovedstaden Kabul.