SOHR: Assads styrker kontrollerer 90 prosent av Øst-Ghouta

Statlig syrisk TV kunngjorde fredag kveld at tettstedet Harasta inne i enklaven var tømt for opprørskrigere og deres familier etter at opprørsgruppen Ahrar al-Sham tidligere denne uken inngikk en avtale med Russland om evakuering.

Russland er Assad-regimets nærmeste allierte.

Som følge av at Harasta er tømt for opprørere, så har det syriske regimet nå kontroll over mer enn 90 prosent av Øst-Ghouta, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) fredag kveld.

Minst 1.500 mennesker er blitt drept siden regimet begynte en offensiv mot regionen i februar.

