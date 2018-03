Skyting og gisseltaking på supermarked i Sør-Frankrike

utenriks

Den lokale påtalemyndigheten opplyser at det er blitt tatt gisler og at situasjonen behandles som terrorisme. En eller to personer er skutt i forbindelse med gisselsituasjonen, ifølge politiet. Nyhetsbyrået AP melder at politiet har omringet bygningen.

Supermarkedet ligger i byen Trèbes. I tillegg er en politimann skutt og såret i Carcassonne, som ligger omtrent 15 minutter unna med bil.

Her ble en gruppe politifolk beskutt av en væpnet mann, opplyser en representant for politiets fagorganisasjon til kringkasteren BFMTV. Én av politifolkene ble skadd.

Fransk påtalemyndighet opplyser at gjerningsmannen på supermarkedet hevder å tilhøre den ytterliggående islamistgruppa IS.

Politifolkene i Carcassonne ble beskutt mens de var ute og jogget, melder kringkasteren RTL. Dette skal ha skjedd 20 minutter før situasjonen på supermarkedet oppsto.