Minst én drept og fire såret av bilbombe i Alexandria i Egypt

En tykk, svart røyksøyle steg opp fra stedet like ved Tolip Hotel i bydelen Stanley. Bilbomben gikk av idet byens sikkerhetssjef, som satt i en kolonne kjøretøyer, passerte like ved. Han er uskadd, skriver den statlige avisen Al-Ahram.

Det ble først meldt om to drepte, men innenriksdepartementet opplyste senere lørdag ettermiddag at én person ble drept og fire såret. De fem ofrene var politimenn.

Bilbomben var plassert under et parkert kjøretøy. Eksplosjonen fant sted lørdag, to dager før det holdes presidentvalg i Egypt.

IS har sagt at de har stått bak mesteparten av angrep rettet mot egyptiske sikkerhetsstyrker, men så langt har ingen uttalt at de sto bak lørdagens angrep.

