Amerikansk luftangrep mot opprørere i Libya

– Lørdagens luftangrep fant sted nær byen Ubari og var del av innsatsen for å bryte opp og ødelegge terrororganisasjoner, heter det i en uttalelse fra USAs Afrika-kommando (AFRICOM).

Ingen sivile ble drept, hevder militærledelsen videre.

Videoopptak og bilder som er lagt ut på internett viser istykkersprengte biler utenfor et hus som er påført store skader. Opptakene oppgis å være autentiske og er laget etter angrepet.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet landets leder Muammar Gaddafi i 2011.

Siden den gang har ekstremisme fått grobunn. IS fikk fotfeste, men ble i 2016 drevet ut fra kystbyen Sirte, som var IS' høyborg i Libya. IS har imidlertid i ettertid fortsatt utført flere angrep. I september i fjor gjennomførte USA luftangrep i Libya der 17 IS-opprørere ble drept, ifølge amerikanske myndigheter.

