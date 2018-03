En drept og flere såret i angrep mot moské i Afghanistan

utenriks

To selvmordsbombere prøvde å ta seg inn i moskeen. Men da den ene av dem ble identifisert av vakter, sprengte han seg selv. Den andre ble skutt og drept av politiet.

IS har via sitt talerør Amaq i den krypterte Telegram-appen sagt at de sto bak søndagens angrep, som fant sted ved inngangen til en sjiamuslimsk moské i Herat i provinsen ved samme navn.

Søndagens angrep er det tredje siden starten på det persiske nyttåret. Minst 29 mennesker ble drept og 52 såret i Kabul under nyttårsfeiring onsdag, i et angrep som IS sier de sto bak.

Fredag ble minst 20 drept og 55 såret i et bilbombeangrep i Lashkargah i Helmand-provinsen.

