Kraftig børsoppgang i USA

Oppgangen til Dow Jones på hele 670 poeng er den største siden august 2015. Det er spesielt aksjer innen bank og teknologi, de samme aksjene som led de hardeste tapene forrige uke, som fikk en god start på en ny uke. Microsoft gikk opp hele 7 prosent, mens Bank of America steg 4,4 prosent.

Investorene skal ha blitt oppmuntret av tegn på at USA og Kina ønsker å unngå en handelskrig.

Facebook gikk imidlertid ned med 2,2 poeng etter at de ble kjent at The Federal Trade Commission, USAs føderale organ for forbrukervern, innleder granskning av IT-giganten.

