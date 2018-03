Pornostjerne sier hun ble truet til stillhet om forholdet til Trump

utenriks

I et intervju med «60 Minutes» søndag kveld forteller pornostjernen at hun hadde ubeskyttet samleie med Trump en gang i 2006. Da hun i 2011 prøvde å selge historien, ble hun truet av en mann på en parkeringsplass i Las Vegas.

I 2016 skrev Daniels under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om sitt påståtte forhold til presidenten og fikk utbetalt nærmere en million kroner fra hans advokat Michael Cohen for dette.

Hun prøver nå å komme seg ut av en taushetserklæring ettersom Trump selv aldri skrev under avtalen.

Det hvite hus har benektet enhver påstand om seksuell omgang mellom Trump og Daniels. Pornoskuespilleren har på sin side tilbudt seg å betale tilbake de 130.000 dollarene hun har fått utbetalt, slik at hun kan «snakke åpent og fritt om sitt tidligere forhold med presidenten og forsøkene på å få henne til å tie». Hun har også saksøkt presidenten for å få avtalen opphevet.

