Julia Skripals tilstand bedret etter nervegassangrep

Julia Skripals tilstand har bedret seg raskt, heter det i en uttalelse fra sykehuset der hun blir behandlet sammen med sin far Sergej Skripal.

Hans tilstand er uendret – kritisk og stabil – slik den har vært siden angrepet.

Det var søndag 4. mars at den 66 år gamle russiske eksspionen og hans 33 år gamle datter ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury. Britiske myndigheter har uttalt at de to ble utsatt for nervegiften Novitsjok, en gift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Storbritannia mener Russland sto bak og utviste 23 russiske diplomater. Russland har avvist anklagene og svarte ved å utvise like mange britiske diplomater. Siden har 18 andre land sluttet seg til britenes side, blant dem Norge, som har utvist én russisk diplomat fra Oslo. Russland har varslet konsekvenser for Norge.

