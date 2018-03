Toppmøte mellom Nord- og Sør-Korea 27. april

utenriks

Datoen for toppmøtet ble offentliggjort torsdag, etter at representanter for landene møttes for samtaler ved delelinjen mellom Nord- og Sør-Korea.

Også toppmøtet skal finne sted ved delelinjen, ved Panmunjom i den såkalte demilitariserte sonen. Tidligere er det bare holdt to tilsvarende toppmøter, i 2000 og 2007.

Forholdet mellom Nord-Korea og Sør-Korea og USA har bedret seg noe den siste tiden. Et toppmøte mellom Kim Jong-un og USAs president Donald Trump ventes å finne sted i mai.

Tidligere denne uken møtte Kim Kinas president Xi Jinping i Beijing. Dette var Kims første kjente utenlandsreise etter at han overtok som Nord-Koreas leder i 2011.

Vanskelig punkt

Dem sørkoreanske delegasjonen til samtalene torsdag var ledet av gjenforeningsminister Cho Myoung-gyon.

I spissen for Nord-Koreas delegasjon sto Ri Son-gwon, som leder et statlig organ med ansvar for saker som angår begge land.

Cho sa til journalister før samtalene startet, at diskusjonene om Nord-Koreas nedrustning kunne bli et vanskelig punkt. Samtidig påpekte han at flere slike forberedende møter kan bli nødvendig før toppmøtet mellom Kim og Moon.

– Freds-offensiv

Da Ri hilste på de sørkoreanske tjenestemennene, sa han at de siste 80 dagene hadde vært fylt med «historiske begivenheter vi til nå aldri har sett». Ri henviste dermed til gjenopptakelsen av dialogen mellom de to koreanske landene, og med resten av verden for øvrig.

Tidligere har det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA erklært at landet er igangsatt en «freds-offensiv».

De planlagte toppmøtene har tent håp om at striden rundt Nord-Koreas atomvåpen og raketter omsider kan få en løsning, etter et år hvor spenningen mellom Nord-Korea og USA har økt betraktelig.

Under Kina-besøket denne uken sa Kim Jong-un at atomnedrustning på den koreanske halvøya er mulig å få til.

(©NTB)