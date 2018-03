Amerikansk og britisk soldat drept av veibombe i Syria

utenriks

– To personer tilhørende koalisjonen ble drept og fem ble såret da en veibombe gikk av rundt midnatt lokal tid, heter det i en uttalelse fra den USA-ledede koalisjonen fredag ettermiddag.

En tjenesteperson i Pentagon sier den ene av de to drepte var en amerikansk soldat. Fredag kveld bekreftet det britiske forsvarsdepartementet at den andre drepte var en britisk soldat.

Så langt har ingen uttalt at de sto bak angrepet som fant sted natt til fredag. Den USA-ledede koalisjonen har siden 2014 gitt våpen, trening og annen støtte til styrker som bekjemper IS i Syria og Irak.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble en militærkolonne rammet av angrepet i sentrum av Manbij. I tillegg til de to drepte og fem sårede soldatene ble fire medlemmer av det lokale byrådet såret, ifølge SOHR.

Manbij var et viktig senter for IS på tiden da ekstremistgruppens såkalte kalifat var på sitt sterkeste. Siden ble byen erobret av kurdiskledede styrker med støtte fra USA. Amerikanske styrker står i dag fortsatt i byen, samtidig som Tyrkia har varslet at landets offensiv mot syriske kurdere kan bli omfatte til nettopp Manbij.

USAs president Donald Trump uttalte torsdag at de amerikanske soldatene i Syria skal ut.

– Vi skal ut av Syria i løpet av svært kort tid. Det er på tide at andre overtar der, sa han.

USA har over 2.000 soldater i landet.

(©NTB)