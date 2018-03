Ekspert tror ikke på nye økonomiske sanksjoner etter diplomat-utvisningene

utenriks

Torsdag opplyste russiske myndigheter at de utviser 150 diplomater fra en rekke land.

Antallet tilsvarer mengden russiske diplomater som er blitt utvist av andre land i etterkant av Salisbury-attentatet. Storbritannia mener Russland sto bak giftangrepet, noe russiske myndigheter benekter.

NUPI-forsker Jakub Godzimirski omtaler Russlands motsvar som ventet.

Alternativet hadde vært å innføre økonomiske sanksjoner mot landene som har utvist russiske diplomater, noe som ville vært et langt mer aggressivt trekk.

– Det kommer neppe til å skje med det første. For Storbritannias del kan det være aktuelt å innføre sanksjoner mot rike russere i Storbritannia, men britene har også interesse av holde på disse forretningsmennene, sier Godzimirski til NTB.

Langvarig diplomatisk krise

Attentatet i Salisbury rammet den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter den 4. mars. Begge er kritisk skadd. I tillegg ble over 50 personer undersøkt for skader etter kontakt med den russiskutviklede nervegiften Novitsjok.

– Britene ser ikke på hendelsen utelukkende som et angrep på Skripal, men også som et forsøk på å ramme flere, sier Godzimirski om bakgrunnen for britenes reaksjon.

Videre omtaler forskeren situasjonen som en fortsettelse av en diplomatisk krise mellom Russland og Vesten.

– Da Russland valgte å annektere Krim-halvøya, ble forholdet vesentlig forverret. Krigen i Syria har heller ikke gjort situasjonen noe bedre, sier Godzimirski.

– Troverdighetsproblem

Forskeren understreker at Russland har lagt seg på ei linje der landet helt og holdent nekter for involvering i angrepet i Storbritannia. Fredag avviste Kreml at Russland har noe ansvar for den diplomatiske krisen.

– Russland startet ikke noen utveksling av sanksjoner, sa Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin.

Godzimirski tror ikke at russerne kommer til å endre holdning. Dette på tross av det han selv omtaler som et troverdighetsproblem.

– Russlands president nektet for eksempel for at russiske soldater var involvert i konflikten på Krim-halvøya, noe som viste seg å ikke være sant, sier Jakub Godzimirski. Han legger til at en rekke land har stilt seg bak Storbritannias konklusjon om Salisbury-attentatet.

Norge utviste diplomat

Blant dem er Norge, som har valgt å utvise en russisk diplomat i etterkant av hendelsen.

– Vår opplevelse er at britene har levert god dokumentasjon, sa statsminister Erna Solberg (H) tirsdag til NTB.

Godzimirski understreker på sin side at bevisene Storbritannia presenterer, også vil bli vurdert av nøytrale observatører.

– Det kommer trolig til å ta uker, kanskje måneder, før noen slik uttalelse kommer, sier NUPI-forskeren om undersøkelsene som potensielt kan styrke en av sidenes troverdighet.

Trump kan møte Putin

Et annet spørsmål for den videre diplomatiske utviklingen, er hvorvidt USAs president Donald Trump kommer til å ha samtaler med Vladimir Putin i nærmeste framtid.

– Vi kommer trolig til å møtes i en ikke altfor fjern framtid, uttalte Trump i forrige uke.

Da sa han at et mulig møte vil dreie seg om temaer som Ukraina, Nord-Korea og Syria, samt den militære balansen de to landene imellom.

– Et møte vil være viktig for Putin. Russland har stor interesse av å forholde seg direkte til USA, som de ser på som det eneste landet de trenger å forholde seg strategisk til, sier NUPI-forsker Jakub Godzimirski.

