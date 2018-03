FNs sikkerhetsråd skal diskutere situasjonen på Gazastripen

utenriks

Kuwait har bedt om møtet, som skal starte klokken 18.30 (0.30 natt til lørdag norsk tid), opplyser en FN-ambassadør.

Tidligere på dagen ble 14 palestinere drept i sammenstøt med israelske soldater under demonstrasjoner flere steder langs grensegjerdet som skiller Gazastripen og Israel. I tillegg ble 1.400 palestinere såret.

Forut for demonstrasjonene ble en palestinsk bonde drept i et israelsk angrep i byen Khan Yunis sør på Gazastripen.

Israelske styrker brukte skarpe skudd, gummikuler og tåregass mot palestinere som kastet stein, brannbomber og brennende bildekk.

Den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem konstaterer i en uttalelse at det er ulovlig å skyte mot ubevæpnede demonstranter og at hærledelsen som ga grønt lys for å skyte, dermed har begått lovbrudd. I uttalelsen peker B'Tselem på at demonstrasjonene fant sted på palestinsk side av grensegjerdet.

– Israels antakelse om at landet kan diktere handlingene til palestinerne inne på Gazastripen er absurd. Beslutningen om når og hvordan demonstrasjoner på Gazastripen skal holdes, er ikke Israels, verken med hensyn til fredagens demonstrasjoner eller på generelt basis, uttaler organisasjonen.

(©NTB)