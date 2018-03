Guterres krever gransking av Israels drap på palestinere

utenriks

De israelske soldatene skjøt fredag med skarpt og gummikledde stålkuler mot ubevæpnede palestinske demonstranter, som kastet stein og rullet brennende bildekk mot den strengt bevoktede grensa.

– FNs generalsekretær ber om en uavhengig og åpen gransking av disse hendelsene, heter det i en kunngjøring fra Guterres' talsmann Farhan Haq.

Israelske fly og stridsvogner angrep fredag også det som omtales som Hamas-mål på Gazastripen, og for første gang ble det også avfyrt tåregassgranater fra droner som ble sendt inn over den beleirede enklaven.

Rundt 30.000 mennesker anslås å ha deltatt i fredagens demonstrasjoner, som fant sted flere steder på Gazastripen. Ingen av demonstrantene kom nær grensa, men ble stanset på flere hundre meters hold.

Ifølge helsedepartementet i Gaza by ble 16 palestinere drept og over 1.400 såret, 758 av dem etter å ha blitt truffet av skarpe skudd og mange av dem kvinner og barn.

Avskyelig massakre

Kuwait sammenkalte fredag kveld til hastemøte bak lukkede dører i FNs sikkerhetsråd for å diskutere situasjonen, som landets FN-ambassadør Mansour Al-Otaibi betegnet som «ekstremt farlig».

– Israel er nødt til å overholde sin forpliktelser i henhold til internasjonale menneskerettigheter og humanitær lov. Dødbringende makt må kun anvendes som en siste utvei, sa FNs sjef for politiske saker, Tayé-Brook Zerihoun, under møtet.

Møtet resulterte ikke i noen felles uttalelse, og palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour var skuffet over Sikkerhetsrådets manglende vilje til å fordømme det han betegner som Israels «avskyelige massakre» på fredelige demonstranter.

– Terror-sammenkomst

Palestinske myndigheter anklager Israel for overdreven maktbruk og får støtte fra den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem.

– Det er ulovlig å åpne ild mot ubevæpnede demonstranter, slår B'Tselem fast.

Israel avviser kritikken, og landets FN-ambassadør Danny Danon advarte fredag omverdenen mot å «la seg lure» og betegnet demonstrasjonene på Gazastripen som «en godt organisert og voldelig terror-sammenkomst».

Danon anklaget videre palestinerne til utnytte fredagens hendelse «for å kunne bruke FN til å spre løgner om Israel».

Militæroffensiver

Gazastripen, som er på størrelse med Hamar kommune, er hjem for over 2 millioner palestinere, 1,3 millioner av dem flyktninger og etterkommere av palestinere som ble drevet på flukt fra sine hjem da staten Israel ble opprettet i 1948.

Israel okkupere Gazastripen fra 1967 til 2005 og kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor, samt grensen, med unntak av Rafah-overgangen mot Egypt.

Islamistbevegelsen Hamas har styrt på Gazastripen siden de vant valget i de palestinske områdene i 2006, og Israel har gjennomført tre store militæroffensiver mot den beleirede enklaven siden.

Nye demonstrasjoner varslet

Fredagens massedemonstrasjon var den første av flere varslede markeringer fram mot 15. mai, som er 70-årsdagen for staten Israel.

President Donald Trump varslet tidligere i år at USA vil åpne ambassade i Jerusalem denne dagen, noe som har vakt sterke reaksjoner verden over.

Trump anerkjenner nå også Jerusalem som Israels hovedstad, til tross for at FNs sikkerhetsråd har slått fast at Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem er ulovlig.

(©NTB)