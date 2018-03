Hundrevis tok farvel med Stephen Hawking i Cambridge

utenriks

Hawking døde 14. mars, 76 år gammel. Bisettelsen fant sted i Cambridge, der Hawking tilbrakte mesteparten av sitt liv. Selv om fysikeren var en svoren ateist, valgte barna Lucy, Robert og Tim å holde minnestunden i St. Mary the Great-kirken.

Rundt 500 gjester var invitert til den private bisettelsen, men utenfor hadde flere hundre andre møtt opp for å hedre Hawking. Da kisten ble båret fra begravelsesbilen og inn i kirken, brøt de frammøtte ut i spontan applaus.

Kirkeklokkene ringte 76 ganger, én gang for hvert år i Hawkings bemerkelsesverdige liv.

Redmayne leste

Blant gjestene i bisettelse var den britiske skuespilleren Eddie Redmayne, som spilte Hawking i filmen «The Theory of Everything» i 2014. Redmayne leste bibelvers under bisettelsen, og astronomen Martin Rees holdt tale.

– Vår fars liv og arbeid betød mye for så mange, både religiøse og ikke-religiøse. Seremonien vil derfor være både inkluderende og tradisjonell og reflektere bredden og mangfoldet ved hans liv, sa barna i en felles uttalelse før bisettelsen.

Siden dødsfallet ble kjent, har det strømmet inn hyllester fra hele verden, blant annet fra dronning Elizabeth og den amerikanske romfartsadministrasjonen NASA.

Lenket til rullestol

Hawking ble som 21-åring diagnostisert med den uhelbredelige nevromotoriske sykdommen ALS, som førte til stadig mer omfattende lammelser. Han antas å være blant dem som har levd lengst med en slik lidelse.

Til tross for sykdommen arbeidet han utrettelig med rom-tid-teori, gravitasjonsteori og kvanteteori. Han ga også ut mange populærvitenskapelige bøker og mottok en rekke priser.

Han var særlig kjent for sine arbeider med å bevise at universets svarte hull også utstråler energi, og for å forbinde den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken. Han ble for alvor verdensberømt med boken «A Brief History of Time», som kom ut i 1988.

Newton og Darwin

Urnen med Hawkings aske skal nedsettes nær gravene til Isaac Newton og Charles Darwin i Westminster Abbey i London i juni.

– Det er helt på sin plass at professor Stephen Hawking blir begravet nær de fremtredende forskerne, sier domprost John Hall i Westminster.

Isaac Newton ble begravet i det kongelige kapellet i 1727. Charles Darwin ble begravet ved siden av ham i 1882. Hawking vil begraves nær de to forskerne under en gudstjeneste senere i år.

