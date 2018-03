Søreide dypt bekymret etter drap på palestinere på Gazastripen

utenriks

Søreide (H) sier i en kommentar til Dagsavisen lørdag at hun er dypt bekymret over situasjonen på grensa. Over 1.400 mennesker ble ifølge palestinske myndigheter såret under protestene fredag, da israelske soldater skjøt mot demonstranter på den andre siden av grensegjerdet.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot dem som demonstrerer mot okkupasjon og å bringe sivile i fare i konfliktsituasjoner, sier utenriksministeren.

Ifølge det palestinske helsedepartementet ble 758 av ofrene såret av skarpe skudd, mens de øvrige ble såret av gummikledde stålkuler og tåregass. Shifa-sykehuset i Gaza by melder at 70 mindreårige er blant de 284 sårede som ble brakt inn dit fredag, de fleste av dem hadde skuddskader.

Den israelske hærens talsmann Ronen Manelis avviser at soldatene brukte overdreven makt, anklager palestinerne for å overdrive tallet på sårede og hevder det ikke var flere enn «noen titall» palestinere som ble skutt. Mange av de palestinske demonstrantene kastet stein og brannbomber i retning soldatene som voktet grensegjerdet.

Søreide mener utviklingen illustrerer hvor viktig det er med en varig fredsløsning mellom Palestina og Israel.

– Jeg vil oppfordre alle til å bidra til å roe ned situasjonen. Ytterligere opptrapping må unngås, sier Søreide.

