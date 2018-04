Politiet jakter mistenkt voldtektsmann etter overfall i Stockholm

utenriks

– Det var en forbipasserende som møtte på kvinnen og slo alarm, sier pressetalsperson Anna Westberg ved Stockholm-politiet.

Kvinnen er brakt til sykehus for undersøkelser etter hendelsen i 15-tiden første påskedag. Politiet søkte i området, men ingen er pågrepet.

Søndag kveld ble en annen kvinne brakt til sykehus etter å ha anmeldt en voldtekt på Tele2-arena i Stockholm i forbindelse med en fotballkamp i den svenske eliteserien.

En ukjent gjerningsmann er fortsatt på frifot etter overgrepet, som skal ha skjedd inne på et toalett på stadion.

Fredag skal en annen kvinne ha blitt overfalt og voldtatt av en ukjent gjerningsmann i Stockholm. Det skjedde i et industriområde i Bromma da kvinnen var på vei hjem fra jobb.

Politiet sa tidligere søndag kveld at ingenting tyder på at det er en forbindelse mellom de to første overfallene, men påpeker at de alltid undersøker mulige sammenhenger med tidligere hendelser.

