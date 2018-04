USA stanset FN-uttalelse om Israels drap på sivile

utenriks

Et kuwaitisk utkast til uttalelse, der det het at Sikkerhetsrådet uttrykte dyp bekymring over situasjonen og sorg over tapet av uskyldige palestinske liv, ble ifølge FN-diplomater blokkert av USA.

Utkastet understreket også retten til å protestere på en fredfull måte og oppfordret til respekt for menneskerettighetene og internasjonal humanitær lov.

– Dødbringende makt må kun anvendes som en siste utvei, sa FNs sjef for politiske saker, Tayé-Brook Zerihoun, under møtet i Sikkerhetsrådet.

Skutt i ryggen

16 palestinere ble drept og over 1.400 ble såret, 758 av dem etter å ha blitt truffet av skarpe skudd og mange av dem kvinner og barn, da israelske soldater skjøt over grensa og inn på Gazastripen fredag.

Videoer viste blant annet hvordan ubevæpnede palestinere som befant seg flere hundre meter unna grensen, ble skutt i ryggen mens de løp bort.

FNs generalsekretær António Guterres og EUs utenrikssjef Federica Mogherini har krevd uavhengig gransking. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tar også skarp avstand fra Israels drape på ubevæpnede palestinere.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot dem som demonstrerer mot okkupasjon og å bringe sivile i fare i konfliktsituasjoner, sa hun i en kommentar lørdag.

Slettet Twitter-melding

Israels regjeringshær hevdet først i en Twitter-melding at deres skarpskytterne skjøt kontrollert og traff dem som skulle treffes, men slettet senere denne meldingen.

– Ingenting skjedde ukontrollert, alt var nøyaktig og gjennomtenkt, og vi vet hvor hver eneste kule traff, het det i Twitter-meldingen, som den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem har offentliggjort en kopi av.

– Godt jobbet av våre soldater, fastholdt Israels statsminister Benjamin Netanyahu lørdag kveld.

Varsler nye demonstrasjoner

Gazastripen, som er på størrelse med Hamar kommune, er hjem for over 2 millioner palestinere. Israel okkuperte enklaven fra 1967 til 2005 og kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor, samt grensen, med unntak av Rafah-overgangen mot Egypt.

Det har vært omfattende demonstrasjoner på Vestbredden og Gazastripen siden president Donald Trump før jul gjorde det klart at USA som første land ville anerkjenne Jerusalem som israels hovedstad og åpne ambassade der.

Den amerikanske ambassaden skal åpne på 70-årsdagen for etableringen av staten Israel 15. mai, og palestinerne i de okkuperte og beleirede områdene har varslet nye demonstrasjoner fram mot denne dagen.

FNs sikkerhetsråd har slått fast at Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem er ulovlig, og ingen andre land har derfor ambassade i byen.

