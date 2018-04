Trump har invitert Putin til toppmøte

utenriks

– Det var Trump selv som foreslo å holde et møte i Det hvite hus i Washington, sier Putins rådgiver Juri Usjakov mandag.

Invitasjonen kom da Trump ringte til Putin 20. mars for å gratulere den russiske presidenten med valgseieren. Det var med andre ord etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble forgiftet med nervegift i Storbritannia, men før masseutvisningene av diplomater begynte.

Ved å ringe Putin og å invitere ham til Washington, gikk Trump imot konkrete råd fra sine sikkerhetsrådgivere, som eksplisitt hadde bedt ham om ikke å gjøre det, skriver Washington Post.

Ingen konkrete planer

Det er ikke kjent om Putin takket ja til invitasjonen. Usjakov sier mandag at de to partene ikke har hatt konkrete diskusjoner om et eventuelt toppmøte siden telefonsamtalen fant sted.

– Invitasjonen kom fra Trump selv. Men siden da har det vært brudd i våre diplomatiske forbindelser og diplomater har blitt utvist, påpeker Usjakov.

Han understreker imidlertid håp om at Russland og USA kan «gjenoppta en konstruktiv og seriøs dialog».

Utviste diplomater

Som følge av Skripal-saken har USA utvist 60 russiske diplomater og stengt det russiske konsulatet i Seattle som en støtteerklæring til britiske myndigheter.

USA gjorde dermed som en rekke andre allierte av Storbritannia, deriblant Norge.

Russland svarte med å utvise 60 amerikanske diplomater og stenge det amerikanske konsulatet i St. Petersburg.

Amerikanske myndigheter har imidlertid sagt at Russland står fritt til å søke om å få akkreditert flere diplomater som kan erstatte de som er utvist.

(©NTB)