Mange sivile drept i angrep mot koranskole i Afghanistan

utenriks

Afghanske myndigheter hevdet først at 30 opprørere fra Taliban ble drept, blant dem flere ledere. Lokale ledere og innbyggere i Dasht-e Archi-distriktet forteller en annen historie:

Ifølge stammelederen Haji Mohammad Naim, som var vitne til de afghanske kamphelikoptrenes angrep, var de fleste ofrene sivile som deltok under en seremoni for uteksaminerte studenter fra provinsene Samangan, Baghlan, Takhar og Kunduz.

Den afghanske TV-stasjonen TOLO News melder også at flesteparten av ofrene var sivile. De viser til lokale innbyggere som forteller at rundt 50 sivile ble drept og 150 ble såret i helikopterangrepet.

Det befant seg rundt 300 sivile i koranskolen da angrepet skjedde, melder TOLO News.

Støv og blod

Flyktninghjelpen har hjelpearbeidere i området som har snakket med øyenvitner og overlevende, og de bekrefter at mange barn ble drept i angrepet.

– Vi satt utendørs da vi ble bombet. Mange barn ble drept. Det var støv og blod, forteller en elleve år gammel gutt som ble såret i angrepet.

Flyktninghjelpen kaller angrepet grusomt og krever en uavhengig gransking.

– I perioder med konflikt må utdanning beskyttes. Unge gutter og jenter skal ikke være livredde for å gå på skolen, og foreldrene må føle seg sikre på at barna er trygge, sier lederen for Flyktninghjelpens virksomhet i Afghanistan, William Carter.

Mange barn

Lederen for helsevesenet i Kunduz, Abdul Matin Atifi, bekrefter at mange barn ble ofre for angrepet.

Afghanske sikkerhetskilder som vil være anonyme, opplyser at 59 mennesker ble drept, blant dem opprørere fra Taliban, men kildene medgir også at det var mange barn blant ofrene.

En ansatt ved ett av sykehusene i Kunduz, Abdul Khalil, foreller at han har sett 35 døde og 47 sårede.

FN gransker

FN er bekymret over rapportene om sivile tap etter angrepet og lover gransking.

– Menneskerettighetsteam på bakken skal nå ta rede på fakta. Alle sider har en forpliktelse til å beskytte sivile fra å bli påvirket av væpnet konflikt, heter det i en kort uttalelse fra FNs kontor i Kabul.

– Taliban-møte

Den afghanske regjeringshæren fastholder at det pågikk et Taliban-møte i koranskolen og avviser at sivile ble drept.

Ifølge talsmannen Ghulam Hazrat Karimi ble over 20 opprørere drept, blant dem lederen mulla Beryani. Minst 30 andre opprørere ble ifølge ham såret.

Afghanske myndigheter hevder overfor TOLO News at 15 opprørere ble drept og 15 ble såret i angrepet.

