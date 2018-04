Netanyahu: Migrantavtale med FN er suspendert

utenriks

Mandag kunngjorde kontoret til Netanyahu at Israel hadde inngått avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om å sende flere tusen afrikanske asylsøkere som oppholder seg i Israel, videre til andre land i Vesten i stedet for å returnere dem til hjemlandet.

Men sent samme dag sa Netanyahu at avtalen ikke vil tre i kraft ennå. Han opplyste at han først vil snakke med innbyggerne sør i Tel Aviv, et område hvor mange migranter har bosatt seg. Området blir ofte omtalt som «Lille Afrika» og mange jødiske innbyggere har i lengre tid klaget på økt kriminalitet og bedt regjeringen ta grep.

– Jeg vil snakke med representantene før jeg ser på avtalen igjen, skrev han på Facebook, og opplyste om at møtet vil finne sted tirsdag.

Avtalen går ut på at over 16.000 innvandrere, rundt halvparten av alle i Israel, sendes til flere vestlige land som er villig til å bosette dem.

De fleste av landets afrikanske migranter er fra de krigsherjede landene Sudan og Eritrea, og oppgir at de er asylsøkere. Israel på sin side mener at et stort flertall egentlig er arbeidsinnvandrere, noe som betyr at de ikke har noen forpliktelse til å gi dem opphold.

Kritikere har stemplet deporteringsplanen som uetisk. De mener også at den ødelegger bildet av Israel som et tilfluktssted for jødiske innvandrere.

