SpaceX-rakett med norske verktøy skutt opp

Raketten ble skutt opp 22.30 norsk tid fra Kennedy Space Center i Florida, og skal frakte utstyr til Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Det dreier seg om alt fra mat til prøveprosjekter og verktøy, inkludert et målesystem som kan måle gammaglimt fra tordenvær, utviklet ved Universitetet i Bergen.

Ifølge NRK er måleren på størrelse med en vaskemaskin og har tatt rundt ti år å utvikle og bygge.

– Vi sendte den fra oss for snart ett år siden, for videre integrering, pakking og testing. Det store spennende øyeblikket blir når vi skal se om alt har overlevd oppskytingen, og det virker sånn som det gjorde før vi sendte det fra oss, sier Nikolai Østgaard, professor ved Universitet i Bergen og leder Birkelandsenteret for romforskning (BCSS), til kanalen.

Dette er andre gang selskapet skyter opp en gjenbrukt rakett.

