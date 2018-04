Zimbabwes nye president hylles i Kina

utenriks

Kina var i alle år en trofast støttespiller for Zimbabwes mangeårige diktator Robert Mugabe, og forholdet mellom de to land ligger ikke an til å bli dårligere etter at Emmerson Mnangagwa overtok som president.

– Kina og Zimbabwe vil etablere et omfattende, strategisk partnerskap, lovet Kinas president Xi Jinping tirsdag.

Mnangagwas forhold til Kina går helt tilbake til 1960-tallet, da han fikk militær trening i landet. Kina væpnet og støttet frigjøringsbevegelsen ZANU i den daværende britiske kolonien Rhodesia, der Mnangagwa i likhet med Mugabe var en sentral skikkelse.

– Du er en gammel venn av Kina og jeg setter pris på din innsats for å utvikle samarbeid på alle områder, sa Xi da han tok imot Zimbabwes 75 år gamle president.

Zimbabwe er rikt på mineraler, og kineserne har lenge vært den største investoren. Landet er fortsatt gjenstand for sanksjoner fra USA, EU og flere vestlige land, til tross for at landets nye leder har lovet å kjempe mot korrupsjon og innføre politiske reformer.

Kritiske røster tror ikke på de helt store endringer og viser til at Mnangagwa i 37 år var en av Mugabes mest trofaste våpendragere.

(©NTB)