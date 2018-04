Fire personer skadd i skyteepisode ved YouTube-hovedkvarteret i USA

utenriks

– Da vi kom til stedet klokken 12.48 ble vi møtt av flere ansatte som flyktet fra bygget. Det var veldig kaotisk. Vi traff først på en person med skuddskader, minutter senere en annen. Sistnevnte så ut til å være selvpåført. Vi fant to andre ofre i en annen bedrift, sier politisjef i San Bruno, Ed Barberini, på en pressekonferanse.

Han understreker at det dreier seg om fire ofre, og det som trolig er en kvinnelig gjerningsperson som er død på stedet. Hennes skuddskader skal være selvpåført, ifølge Barberini.

Ifølge politikilder CNN har snakket med, kjente den mistenkte gjerningskvinnen minst ett av ofrene.

Kritisk skadd

Brent Andrew, talsperson ved San Francisco General Hospital, bekrefter at de har mottatt tre skuddofre og opplyser at de venter flere.

Ifølge Andrew dreier det seg om en 32 år gammel kvinne, en 27 år gammel kvinne og en 36 år gammel mann. Tilstanden skal ifølge kanalen være alvorlig for den 32 år gamle kvinnen, mens den andre er lettere skadd. Tilstanden er kritisk for mannen.

Ingen andre sykehus har foreløpig opplyst eller bekreftet at de har mottatt skuddofre.

Løp i panikk

Skytingen ser ut til å ha funnet sted på en utendørskafé som ligger på bakkeplan i YouTube-bygningen, melder CBS, men omstendighetene er fortsatt uklare.

– Aktiv skytter ved YouTube-hovedkvarteret. Hørte skudd og så folk løpe mens jeg satt ved skrivebordet. Forskanser meg nå inne på et rom sammen med kolleger, skrev YouTube-ansatt, Vadim Lavrusik, på Twitter like etter at skytingen begynte. Kort tid etterpå skrev han at de var blitt evakuert.

En annen ansatt, produktsjef Todd Sherman, tvitret at folk løp ut fra bygningen i panikk.

– Vi satt i et møte og så hørte vi folk å løpe, fordi gulvet ristet. Først trodde vi det var jordskjelv, skrev han.

Trump informert

– Jeg har akkurat blitt informert om skyteepisoden ved Youtubes hovedkvarter i San Bruno. Våre tanker og bønner går ut til alle involverte. Takk til våre fenomenale polititjenestefolk og nødetatene som jobber på stedet, tvitret USAs president Donald Trump like før midnatt norsk tid.

Bilder på Twitter, tatt fra YouTube-hovedkvarteret, viste flere politibiler, ambulanser og brannbiler parkert i gatene utenfor. Et helikopter fra et fjernsynsselskap viste politiet kroppsvisitere folk som var samlet utenfor bygningen.

Politisjef Barberini sier etterforskningen pågår for fullt, og at politiet fortsatt gjennomsøker bygningen.