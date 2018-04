Brasils høyesterett gir grønt lys til fengsling av Lula

utenriks

De elleve dommerne diskuterte saken i over ti timer, og det endte til slutt med at seks stemte for å avvise begjæringen, mens fem stemte mot. Avgjørelsen betyr trolig at Lula må starte soningen av dommen på tolv år og en måneds fengsel, mens ankesakene pågår. Dette kan skje allerede torsdag.

– Hvordan kan man snakke om juridisk effektivitet om ikke straffen på noe tidspunkt blir tatt i bruk? spør Alexandre de Moraes, som stemte for å fengsle Lula.

For at den tidligere presidenten skal kunne fengsles, må påtalemyndigheten i delstaten Parana utstede en arrestordre.

I fjor ble Lula kjent skyldig i å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Dommen lyder på tolv års fengsel for korrupsjon. Lula, som er tiltalt i flere korrupsjonssaker, har allerede tapt en ankesak.

Tusenvis demonstrerte

Tirsdag kveld samlet tusenvis av mennesker seg i gatene for å kreve at Lula blir innesperret. Opptil 20.000 mennesker møtte fram i landets største by São Paulo, og noen få tusen i Rio de Janeiro.

– Vi vil at Brasil skal bli kvitt denne skammelige korrupsjonen. Sett Lula i fengsel, og la Brasil starte med blanke ark, sa en av demonstrantene i São Paulo, Mara Massa (67).

Demonstrantene krever også at han nektes deltakelse i presidentvalget 7. oktober.

Leder på målingene

Den 72 år gamle sosialisten, som var svært populær da han var president fra 2001 til 2010, leder på meningsmålingene til tross for dommen på tolv års fengsel.

Før dommen falt i fjor lovet ekspresidenten at han skulle fortsette å anke dommen til den går i hans favør, og sa at han vil fortsette å kjempe for et rettferdig samfunn inntil den dagen han dør.

Brasiliansk lov slår fast at deltakere i valg ikke kan stille når de er straffedømt og når dommen har blitt opprettholdt i to rettsinstanser.

(©NTB)