Facebook: 87 millioner brukere kan ha blitt berørt

utenriks

På en pressekonferanse onsdag tok Facebook-grunnleggeren fullt ansvar for at personopplysninger er blitt misbrukt og erkjenner at han har undervurdert omfanget av misbruket av plattformen. På spørsmål om hvorvidt han er rette mann til å lede selskapet svarte han ja.

– Jeg tror livet handler om å lære av sine feil og komme seg videre. Når du bygger noe som Facebook, som aldri er blitt gjort før, vil det være ting du gjør feil. Det folk bør dømme oss etter er hvorvidt vi lærer av våre feil, sa Zuckerberg.

Nye retningslinjer

Uttalelsen fra Zuckerberg kom kort tid etter at Facebooks teknologi-sjef Mike Schroepfer opplyste at flere brukere enn først antatt kan være berørt av skandalen.

– Totalt tror vi at Facebook-opplysninger om opptil 87 millioner brukere, flesteparten av dem i USA, kan ha blitt delt på en uheldig måte med Cambridge Analytica, sa han.

Schroepfer gikk ut med de nye tallene i forbindelse med at Facebook kunngjorde at de innfører nye retningslinjer for personvern. De nye reglene legger begrensninger på hva slags opplysninger tredjeparter kan få tilgang på. Blant annet skal Facebook begrense tilgangen som apper har til brukeropplysninger og hendelser, samt informasjon om grupper, medlemslister og innhold.

Fra mandag

Facebook fjerner også muligheten for å lete etter brukere ved å søke på telefonnummer eller epostadresser. Facebook argumenterer med at selskaper som har hatt tilgang på telefonnumre og epostadresser på denne måten har kunnet samle inn brukerprofiler.

Fra og med mandag blir Facebooks brukere møtt med en melding med lenker som viser hvilke apper de bruker og hva slags informasjon de har delt med disse appene. Brukerne får mulighet til å slette apper de ikke lenger ønsker.

Facebook-brukere som har fått sine opplysninger delt med Cambridge Analytica, vil også få beskjed om det.

Messenger-overvåking

Schroepfer kunngjøring kom samme dag som Bloomberg avslørte hvordan Facebooks chatteprogram Messenger overvåker og skanner alle meldinger mellom brukerne.

Ved å skanne bilder og lenker brukerne deler, skal hensikten være å hindre ulovlig innhold fra å spre seg. Både automatiske systemer og moderatorer foretar dette arbeidet, opplyser en talskvinne.

Høring

I forrige måned ble det kjent at analyseselskapet Cambridge Analytica hadde samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere og solgt analyser av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab.

En komité i Kongressen vil ha svar på hvordan dette kunne skje og opplyste onsdag at Facebook-sjef Mark Zuckerberg stiller til høring onsdag 11. april.

– Denne høringen blir en god mulighet til å kaste lys over personvernspørsmål knyttet til viktig data om brukerne og vil hjelpe alle amerikanere til bedre å forstå hva som skjer med private opplysninger om dem på nettet, heter det i en kunngjøring fra energi- og handelskomiteen i Representantenes hus.

Det britiske parlamentet og EU-parlamentet har også bedt Zuckerberg stille til høring, men har ikke fått positivt svar.

(©NTB)