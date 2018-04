Julia Skripal sier hun blir i stadig bedre form

utenriks

– Jeg våknet opp for over en uke siden og jeg gleder meg over å kunne si at styrken min vokser for hver dag, sier hun i en uttalelse videreformidlet av britisk politi torsdag.

Hun ber samtidig om respekt for privatlivet.

Julia Skripal og hennes far Sergej Skripal ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury 4. mars. De ble innlagt på sykehus med kritiske skader, og begge lå i koma. Hennes far er fortsatt innlagt på sykehus med kritiske skader.

Britiske myndigheter mener Russland sto bak, en påstand Moskva avviser. Eksperter har ikke kunnet slå fast hvor nervegiften kom fra.

(©NTB)