Puigdemont kan løslates mot kausjon

utenriks

Domstolen i delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland har satt en rekke vilkår for løslatelsen av den tidligere katalanske regionslederen Carles Puigdemont, deriblant en kausjon på 75.000 euro som tilsvarer 719.000 norske kroner.

Han advokat sier det ikke er klart når Puigdemont blir løslatt. Han får ikke lov å forlate landet, og må ukentlig melde seg for tysk politi.

Tar ikke stilling til opprørsanklager

Spania har siktet Puigdemont for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler. Den tyske domstolen opplyser at den ikke vil ta stilling til anklagene om oppvigleri og opprør fordi man etter tysk lov må ha utøvd vold for å kunne siktes for dette punktet. Domstolen vil derfor basere avgjørelsen om å utlevere Puigdemont til Spania på siktelsen om misbruk av offentlige midler.

I en uttalelse fra den spanske regjeringen heter det at de ikke kan vurdere kjennelsen fra den tyske domstolen før de har mer detaljer om saken, men at de lover å respektere avgjørelsen.

En anonym offentlig tjenesteperson fra Spania, sier regjeringen godtar alle rettsavgjørelser, uansett om de liker avgjørelsene eller ikke.

– Spansk rett vil ta nødvendige skritt etter disse nye omstendighetene, sier den anonyme tjenestepersonen.

Spansk arrestordre

Puigdemont ble pågrepet ved den dansk-tyske grensen 25. mars, på vei fra Finland til Belgia, der han bodde i selvvalgt eksil. To dager før pågripelsen utstedte en spansk dommer en europeisk arrestordre på ham og andre katalanske ledere som lever i eksil.

En tysk domstol varetektsfengslet Puigdemont i inntil 60 dager, og i løpet av denne tiden må det tas stilling til det spanske kravet om utlevering.

(©NTB)