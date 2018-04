UD bekrefter at nordmann er arrestert i Colombia

utenriks

– Vi kan bekrefte at en norsk statsborger er arrestert i Colombia. Vedkommende vil tilbys konsulær bistand på vanlig måte, skriver UD i en sms til Dagbladet torsdag morgen.

Utenriksdepartementet kan ikke si noe om grunnlaget for arrestasjonen av nordmannen og henviser spørsmål om den videre prosessen til colombianske myndigheter.

Narkotikadom i Norge

Den 41 år gamle nordmannen, som er utpekt som en av hovedpersonene i et kokainnettverk som colombiansk politi har etterforsket, skal ha vært ansvarlig for å distribuere stoffet. Ved å lure intetanende turister med utflukter med seilbåter, unngikk nettverket kontroll av havnemyndighetene. Stoffet ble videre omplassert i raske båter i åpent farvann.

Nordmannen ankom Colombia i 2016 etter å ha sonet en narkotikadom i Norge. Det bekrefter hans norske advokat Kjell Myrland som forsvarte mannen i 2016.

– Han er tidligere straffedømt, men ikke i alvorlige saker. Den siste saken gjaldt et mindre kvantum hasj, sier Myrland til NRK. Advokaten er overrasket over at nordmannen er trukket inn i en slik alvorlig sak.

Familien er orientert om pågripelsen, men ønsker ifølge NRK ikke å uttale seg til mediene før de har fått oversikt over situasjonen.

Stor oppmerksomhet

Saken har fått stor oppmerksomhet i nyhetsbildet i Columbia. En av årsakene skal være at smuglerligaen kanskje har forbindelser til Gulfklanen, som er en av de største kriminelle organisasjonene i landet.

I alt 13 personer er pågrepet i saken. Politiet mener smuglerligaen kan ha hatt inntekter på opptil 12 millioner dollar i måneden.

Sju personer ble arrestert i internasjonalt farvann nær den mexicanske byen Acapulco med 1.022 kilo kokain i lasten. Videre ble fire personer pågrepet i bukta utenfor Cartagena med 450 kilo narkotika.

