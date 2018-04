15 drept under bankran og angrep mot politistasjon i Nigeria

utenriks

Angrepene fant sted torsdag i den sentralnigerianske byen Offa.

–De angrep en politistasjon og gikk samtidig til angrep på to banker, sier talsmann for politiet i delstaten Kwara, Ajayi Okasanmi. Han legger til at seks sivile og ni politifolk ble drept i angrepene.

–Vi vil nå gjøre alt i vår makt for å sørge for at vi pågriper angriperne, sier han videre.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor stort utbytte angriperne fikk med seg fra bankranene.

Offa ligger i den urolige sentrale regionen i Nigeria, der det ifølge AFP er en rekke kriminelle gjenger.

