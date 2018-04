Kina lover å svare hvis USA trapper opp handelskrig

utenriks

Utspillet kommer etter at president Donald Trump truet med å innføre toll på enda flere kinesiske importvarer. Ifølge Trump vil tollen i så fall omfatte varer verdt 100 milliarder dollar, tilsvarende 785 milliarder kroner.

Kina svarte fredag med en krass advarsel.

– Hvis USA lar være å bry seg om motstanden fra Kina og verdenssamfunnet og insisterer på alenegang og handelsproteksjonisme, vil Kina svare med koste hva det koste vil, heter det i en uttalelse på handelsdepartementets hjemmeside.

Det er bare få dager siden USA varslet 25 prosents toll på kinesiske varer verdt 50 milliarder dollar. Kina svarte da med samme mynt og varslet toll på amerikanske varer for omtrent samme sum. Det er uklart når tollen vil tre i kraft.

Før dette har USA innført 25 prosent toll på stål og 10 prosent på aluminium både fra Kina og en rekke andre land, blant annet Norge.

Kina svarte på dette med å innføre toll på amerikanske varer som Kina i fjor importerte for rundt 3 milliarder dollar.

I en tale torsdag sa Trump at han hadde gitt sine handelsrådgivere beskjed om å vurdere om det er passende å innføre toll på varer for ytterligere 100 milliarder dollar «i lys av Kinas urettferdige hevn».

Analytikere frykter at handelskrigen mellom de to vil få negative konsekvenser for hele verdensøkonomien.

