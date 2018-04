Lula ber retten avvise arrestordre

utenriks

Moro ber Lula frivillig gå til politiet innen 24 timer, for å begynne å sone sin 12 år og en måned lange fengselsstraff, melder nyhetsbyrået Reuters.

Fredag svarer Lula med å be retten avvise arrestordren. Ekspresidenten har heller ikke reist til Curitiba, der han etter planene skulle pågripes.

Arrestordren ble utstedt kort tid etter at Brasils Høyesterett sent torsdag avviste ekspresidentens begjæring om å slippe fengsel mens ankesakene mot ham pågår.

I fjor ble Lula kjent skyldig i å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Dommen lyder på tolv års fengsel for korrupsjon. Lula, som er tiltalt i flere korrupsjonssaker, har allerede tapt en ankesak.

Fengslingen setter trolig en stopper for Lulas planer om å stille som presidentkandidat til høstens valg. Brasiliansk lov slår fast at deltakere i valg ikke kan stille når de er straffedømt og når dommen har blitt opprettholdt i to rettsinstanser.

