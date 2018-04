Lula nekter å overgi seg frivillig 

utenriks

Isteden har han stilt seg sammen med en rekke tilhengere metallarbeidernes hovedkvarter i Sao Bernardo Do Campo i delstaten São Paulo, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det er 417 kilometer unna Curitiba, der han etter planen skulle overgi seg og pågripes innen fristen klokken 22 norsk tid fredag.

Ifølge TV-kanalen Globo hadde brasilianere både for og imot fengsling av Lula samlet seg i til sammen tolv brasilianske byer i forkant av fristen.

Ny anke avvist

Torsdag kveld fikk ekspresidenten beskjed overgi seg frivillig til politiet innen 24 timer for å begynne å sone sin tolv år og en måned lange fengselsstraff.

Istedenfor å overgi seg kom Lula via sine advokater med nye anmodninger både til brasiliansk rett og til FNs menneskerettighetskomité i Genève, der han ba dem om å hindre pågripelse av ham fram til han hadde benyttet seg av alle ankemuligheter.

Sent fredag kveld besluttet imidlertid Brasils nest høyeste rettsinstans å avvise siste den seneste anken, ifølge det brasilianske nyhetsbyrået Agencia Brasil.

Arrestordren på Lula ble utstedt kort tid etter at Brasils Høyesterett sent torsdag avviste ekspresidentens begjæring om å slippe fengsel mens ankesakene mot ham pågår.

Populær

I fjor ble Lula kjent skyldig i å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Dommen lyder på tolv års fengsel for korrupsjon. Lula, som er tiltalt i flere korrupsjonssaker, har allerede tapt en ankesak.

Fengslingen setter trolig en stopper for Lulas planer om å stille som presidentkandidat til høstens valg. Brasiliansk lov slår fast at deltakere i valg ikke kan stille når de er straffedømt og når dommen har blitt opprettholdt i to rettsinstanser.

Den 72 år gamle sosialisten, som var svært populær da han var president fra 2001 til 2010, leder på meningsmålingene til tross for dommen.

