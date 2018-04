USA: Tolltrusselen mot Kina er ingen bløff 

utenriks

Den amerikanske presidenten sa torsdag at han har instruert sine rådgivere til å vurdere ytterligere toll på kinesiske varer for 100 milliarder dollar, tilsvarende 785 milliarder kroner.

Kudlow har tidligere uttalt at det ikke er sikkert at tollene blir iverksatt, men fredag understreker han at det også er fullt mulig at de trer i kraft.

–Trump bruker ikke tollene kun som et forhandlingskort, det har han fortalt meg. Noe må forandre seg, sier Kudlow.

– Det dette er, er et forsøk fra en viljesterk og rakrygget president på å rette noen graverende feil på handelsområdet med tanke på Kina, sier han videre.

Knallhardt svar fra Kina

Kina gjorde det på sin side klart i løpet av fredagen at de ikke vil la seg rokke, og at de er villige til å betale hvilken som helst pris i handelskrigen med USA.

– Hvis USA lar være å bry seg om motstanden fra Kina og verdenssamfunnet og insisterer på alenegang og handelsproteksjonisme, vil Kina svare, koste hva det koste vil, heter det i en uttalelse på handelsdepartementets hjemmeside.

– Hvis USA innfører nye straffetoller, er vi på kinesisk side klare og villige til å svare med et sterkt motangrep, skrev departementet.

EU i klemme

Kina rakte samtidig ut en hånd til EU i et forsøk på å skape en bredere handelsallianse mot Trumps proteksjonistiske politikk.

– EU og Kina må stå sammen mot proteksjonisme og sørge for å bevare multilaterale handelsvilkår. Det er EUs og Kinas felles ansvar, og vi må handle nå, sier leder av Kinas delegasjon til EU, Zhang Ming.

Et slikt trekk kan imidlertid for EUs del sørge for økte amerikanske tollsatser mot EU-land, og svekke de historisk sett sterke handelsrelasjonene mellom Europa og USA.

Blokka har derfor foreløpig ikke besvart anmodningen fra Kina, og EU-kommisjonens talsmann Daniel Rosario understrekte isteden at handelskonflikter må løses i WTO, samtidig som han tok avstand fra proteksjonisme.

–Vi mener at fri og rettferdig handel er et av de sterkeste drivkreftene for vekst, sier Rosario.

Spenninger i Vesten

EU og USA var på randen av en handelskrig i mars, etter at Trump truet med å innføre straffetoll som kunne rammet europeiske metallprodusenter.

Trump ga imidlertid EU en utvei i siste liten, og en ny frist 1. mai for EU-forhandlere til å komme med nye løsninger som kan endre det Trump har beskrevet som urettferdige handelsbetingelser.

EU har benektet Trumps anklager, som hovedsakelig har sentrert seg rundt den tyske bilindustrien, og forberedt seg til kontratiltak dersom Trump faktisk innfører straffetoll også på EU-land.

Stort handelsunderskudd

USA har et stort handelsunderskudd med Kina og kjøper langt flere varer fra Kina enn omvendt. Trump beskylder Kina for å dumpe priser på kinesiske varer og stjele amerikanske virksomheters forretningshemmeligheter.

Han mener også at landet får urettmessige fordeler i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

– Kina, som er en økonomisk stormakt, regnes som et utviklingsland av WTO. De får derfor fantastiske fordeler, spesielt overfor USA. Er det noen som syns dette er rettferdig. Vi var dårlig representert. WTO er urettferdig overfor USA, skrev Trump på Twitter fredag

– Ikke fullskala handelskrig

Ifølge AP ligger det an til å bli det største handelsoppgjøret siden andre verdenskrig, og i verste fall får konflikten også store konsekvenser for verdensøkonomien.

Norske analytikere tviler imidlertid på dette foreløpig.

– Konflikten mellom USA og Kina eskalerer, men vi tror ikke den ender i fullskala handelskrig. Det blir likevel sannsynligvis en del turbulens fremover, konstaterer makroøkonom Jeanette Strøm Fjære hos DNB Markets fredag.

