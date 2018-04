Lula overga seg – sendt i fengsel

utenriks

– Jeg vil etterkomme pålegget. Jeg står ikke over loven. Hvis jeg ikke hadde hatt tro på loven, ville jeg ikke ha startet et politisk parti. Jeg ville ha startet en revolusjon, sa Lula til jublende tilhengere lørdag.

72-åringen ble senere samme dag eskortert av flere livvakter gjennom folkemengden som hadde samlet seg utenfor metallarbeidernes hovedkvarter i Sao Bernardo Do Campo. Han satte seg deretter inn i en politibil som kjørte han til São Paulo. Derifra ble han fløyet til Curitiba, sør i Brasil, hvor han skal sone straffen på 12 år og en måned.

Ble stanset av tilhengere

Da Lula forlot fagforbundets hovedkvarter, hvor han har oppholdt seg de siste dagene, kunne man høre folk rope «Ikke overgi deg, bli her!".

Lula forsøkte å overgi seg tidligere på dagen, men ble forhindret av tilhengerne sine. TV-bilder viste kaotiske tilstander der venstreorienterte aktivister samlet seg rundt bilen hans og blokkerte den eneste utveien da han forsøkte å kjøre av gårde for å overgi seg til politiet.

Arrestordren på den tidligere presidenten ble utstedt kort tid etter at Brasils høyesterett torsdag avviste Lulas begjæring om å slippe fengsel mens ankesakene mot ham pågår.

– Uskyldig

Ekspresidenten ble i fjor kjent skyldig i å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Han er også tiltalt i flere andre korrupsjonssaker.

– De som dømmer meg uten bevis, vet at jeg er uskyldig og at jeg styrte landet med ærlighet. De som forfølger meg, kan gjøre hva de vil med meg, men de vil aldri fengsle drømmene våre, sa Lula, før han ble med politiet.

Vil stille til valg

På tross av dommen leder Lula meningsmålingen før høstens valg i Brasil, men fengslingen vil trolig sette en stopper for valgkampplanene. Brasiliansk lov slår fast at deltakere i valg ikke kan stille når de er straffedømt og når dommen har blitt opprettholdt i to rettsinstanser.

Den korrupsjonsdømte sosialisten var en svært populær president fra 2003 til 2011, og var på sitt mest populære da han gikk av som følge av at han ikke kunne velges til en tredje periode på rappen.

(©NTB)