Politiet har identifisert Münster-ofrene

utenriks

De bekrefter også at mannen som er mistenkt for å ha kjørt varebilen, en 48 år gammel tysk mann fra Münster, døde da han skjøt seg selv i bilen.

Omstendighetene rundt hendelsen er fortsatt uklare, og politiet sier motivet er ukjent, men at det ser ut til å være.

– Etterforskere ser på saken fra alle mulige ståsteder, sier statsadvokat Martin Botzenhardt.

Det var i 16.30 tiden lørdag at en varebil kjørte inn i en gruppe mennesker som satt utenfor den populære restauranten Kiepenkerl i en gågate i den tyske byen Münster.

Først ble det meldt at tre personer ble drept, men noen timer senere nedjusterte myndighetene delstaten Nordrhein-Westfalen dødstallet til to. I tillegg til de to drepte er minst 20 personer såret, og tilstanden er kritisk for minst seks av dem.

Fant lekevåpen og Kina-putter

Politiet har gjennomsøkt den 48 år gamle mannens leilighet, der de fant et lekevåpen, et «maskingevær», og kinaputter. Den samme type kinaputter, som er forbudt i Tyskland, ble funnet i bilen som kjørte inn i folkemengden.

I en pressemelding fra politiet heter det at de brukte sprengstoffer for å ta seg inn i leiligheten til den mistenkte.

Politiet opplyser også at de fant våpenet den antatte gjerningsmannen brukte for å ta livet av seg selv i bilen, samt en startpistol.

– Trolig ikke terror

Ifølge Süddeutsche Zeitung, rikskringkasteren ZDF og nyhetsbyrået DPA, hadde 48-åringen psykiske problemer, og ingen kjent tilknytning til «terror».

Politiet arbeider ifølge de tyske mediene med å gjennomsøke både bilen og leiligheten hans, mens de forsøker å få oversikt over hva som var motivet for hendelsen.

I mellomtiden har politiet bedt folk om å la være å spekulere.

Internasjonale kondolanser

Tysklands statsminister Angela Merkel sier hun er opprørt over hendelsen, og at det jobbes på spreng for å avklare omstendighetene rundt hendelsen.

– Våre tanker går til ofrene og deres familier, sier Merkel-talsperson Ulrike Demmer.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttrykker kondolanse for ofrene og deres pårørende.

– Jeg er sjokkert over det grufulle angrepet i Münster i Tyskland. Mine tanker og medfølelse går til ofrene og deres pårørende, skriver hun på Twitter.

Det gjør også Frankrikes president Emmanuel Macron og Russlands president Vladimir Putin.

(©NTB)