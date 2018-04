Russland: Busser står klare for å evakuere opprørere fra Douma

utenriks

Ifølge generalmajor Jurij Jevtutsjenko, en talsperson for det russiske militæret, innebærer avtalen at rundt 8000 av Jaish al-Islams krigere forlater byen. Samtidig skal 40.000 av familiemedlemmene evakueres fra Douma, der 100 busser nå er på plass for å starte utkjøringen, ifølge Russland.

Kampene byen har ifølge Jevtutsjenko stanset etter avtalen.

Lokale forhandlere bekreftet tidligere søndag til Reuters at avtalen var inngått. De uttalte at avtalen blant betyr at russiske styrker rykker inn i området.

Videre sa forhandlerne at avtalen vil gi de av Jaish al-Islams krigere som ikke vil forlate byen mulighet til å søke fred med syriske myndigheter – uten å bli forfulgt av russiske soldater.

Avtalen skal også innebære at opprørerne slipper å bli innkalt til det syriske militæret de nærmeste seks månedene.

Ikke bekreftet

Den statlige, syriske TV-stasjonen Al-Ikhbariya meldte tidligere søndag at den syriske regjeringen krever at Jaish al-Islam løslater fanger og stanser angrepene mot Damaskus, før det kommer på tale med forhandlinger.

Senere meldte det statlige nyhetsbyrået SANA, med henvisning til en regjeringskilde, at Jaish al-Islam hadde gått med på en avtale.

Jaish al-Islam har imidlertid så langt ikke bekreftet avtalen.

Til Jarablus

Ifølge syriske medier innebærer avtalen at gjenværende opprørerne i Douma forlate byen innen 48 timer og busses til Jarablus nord i Syria.

Jaish al-Islam forhandlet i forrige uke fram en avtale med Assad-regimets fremste allierte Russland om å evakuere sine krigere fra Douma, gi fra seg tunge våpen, løslate fanger og la regjeringsstyrker ta kontroll over byen.

Evakueringen begynte, men fredag brøt våpenhvilen og samtalene sammen og Douma har siden kommet under nye, harde angrep fra regjeringsstyrker.

(©NTB)